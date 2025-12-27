Дюков о Кержакове: «Дзюба – лучший бомбардир сборной по официальной статистике. Если Александр докажет, что гол Германии был забит им – они поделят это звание»

Дюков о Кержакове: по официальной статистике лучший бомбардир сборной – Дзюба.

Президент РФС Александр Дюков высказался о спорах вокруг звания лучшего бомбардира сборной России.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

– Широкое распространение получила интрига с лучшим бомбардиром сборной России. Намерен ли РФС принимать участие в этом мероприятии и помогать Кержакову в переписи гола на себя и кто, на ваш взгляд, сейчас лучший бомбардир сборной – если мы переходим к цирковым вызовам в сборную, то надо вызывать и Олега Блохина, который является лучшим бомбардиром сборной СССР?

– Вопрос важный, но не относится к приоритетным задачам РФС. С одинаковым уважением отношусь и к Артему Дзюбе , и к Александру Кержакову.

Мы должны руководствоваться официальной статистикой. Если следовать ей, то лучшим бомбардиром сборной является Артем Дзюба. Если Александру удастся доказать, что гол [Германии] был забит им, то они поделят звание лучшего бомбардира.

– Что означает ваша ремарка «если Кержакову удастся доказать»? Как он должен доказывать?

– Не мы определяем, кто забил гол. Организатором матча была немецкая федерация футбола. Они должны принять решение.

– Учитывая то, что РФС – правопреемник федерации футбола СССР, главным бомбардиром сборной остается Олег Блохин. Как реагируете на это?

– Давайте все же руководствоваться официальной статистикой голов за сборную России.

– Вы за то, чтобы вызвать и Кержакова, и Дзюбу на следующий матч?

– Я не влияю на определение состава сборной. Есть главный тренер, он решает, кого вызывать, – сказал Дюков.