  • Дюков о Кержакове: «Дзюба – лучший бомбардир сборной по официальной статистике. Если Александр докажет, что гол Германии был забит им – они поделят это звание»
17

Президент РФС Александр Дюков высказался о спорах вокруг звания лучшего бомбардира сборной России. 

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Широкое распространение получила интрига с лучшим бомбардиром сборной России. Намерен ли РФС принимать участие в этом мероприятии и помогать Кержакову в переписи гола на себя и кто, на ваш взгляд, сейчас лучший бомбардир сборной – если мы переходим к цирковым вызовам в сборную, то надо вызывать и Олега Блохина, который является лучшим бомбардиром сборной СССР?

– Вопрос важный, но не относится к приоритетным задачам РФС. С одинаковым уважением отношусь и к Артему Дзюбе, и к Александру Кержакову.

Мы должны руководствоваться официальной статистикой. Если следовать ей, то лучшим бомбардиром сборной является Артем Дзюба. Если Александру удастся доказать, что гол [Германии] был забит им, то они поделят звание лучшего бомбардира.

Что означает ваша ремарка «если Кержакову удастся доказать»? Как он должен доказывать?

– Не мы определяем, кто забил гол. Организатором матча была немецкая федерация футбола. Они должны принять решение.

Учитывая то, что РФС – правопреемник федерации футбола СССР, главным бомбардиром сборной остается Олег Блохин. Как реагируете на это?

– Давайте все же руководствоваться официальной статистикой голов за сборную России.

Вы за то, чтобы вызвать и Кержакова, и Дзюбу на следующий матч?

– Я не влияю на определение состава сборной. Есть главный тренер, он решает, кого вызывать, – сказал Дюков. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16675 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
