Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота после углового и пяткой из вратарской
Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере.
40-летний футболист сперва открыл счет на 31-й минуте матча против «Аль-Охдуда» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, перерыв), отправив мяч в пустые ворота с близкого расстояния после подачи углового. В добавленное к первому тайму время он забил пяткой из пределов вратарской.
Теперь на счету Роналду 814 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14506 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости