Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота после углового и пяткой из вратарской

Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере. 

40-летний футболист сперва открыл счет на 31-й минуте матча против «Аль-Охдуда» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, перерыв), отправив мяч в пустые ворота с близкого расстояния после подачи углового. В добавленное к первому тайму время он забил пяткой из пределов вратарской.

Теперь на счету Роналду 814 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

