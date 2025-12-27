Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона».
Дети Диогу Жоты – Динис и Дуарте – вместе с членами семьи футболиста появились на поле перед игрой «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» в АПЛ.
Жена бывшего футболиста сборной Португалии – Руте Кардозу – также присутствует на матче на «Энфилде».
Скончавшийся в ДТП игрок выступал за оба клуба по ходу карьеры.
Вчера вечером футболисты, тренеры и сотрудники «Вулвс» возложили цветы рядом с «Энфилдом» в память о Жоте.
Фото: соцсети «Ливерпуля»
Фото: соцсети «Вулвс»
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16675 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости