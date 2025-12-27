Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»

Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона».

Дети Диогу Жоты – Динис и Дуарте – вместе с членами семьи футболиста появились на поле перед игрой «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона » в АПЛ .

Жена бывшего футболиста сборной Португалии – Руте Кардозу – также присутствует на матче на «Энфилде».

Скончавшийся в ДТП игрок выступал за оба клуба по ходу карьеры.

Вчера вечером футболисты, тренеры и сотрудники «Вулвс» возложили цветы рядом с «Энфилдом » в память о Жоте.

