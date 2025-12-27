Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»

Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: сбросил все килограммы, которые набрал за праздники.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о победе над «Ноттингем Форест» (2:1) в 18-м туре АПЛ .

«Все килограммы, которые я набрал за рождественские праздники, сегодня сбросил. Я снова в форме. Какую же команду снова создал Шон Дайч . Это реально, реально очень важные три очка.

[«Ноттингем Форест »] – невероятная команда. То, как они играют, это просто потрясающе. Игор выигрывает все единоборства. У них команда высочайшего качества. В прошлом сезоне эта команда не попала в Лигу чемпионов буквально из-за одного-двух матчей, а теперь играет в еврокубках. Фантастическая команда и очень сложное место для выезда, особенно зимой.

Мы много говорили об этом с игроками в последние дни. Зима, выезд к «Ноттингем Форест» – ты должен быть здесь, здесь и здесь. Сегодня, если бы мы не были готовы, мы бы не выиграли этот матч. Менталитет был невероятным, поэтому я снова очень доволен ребятами».

О изменениях между первым и вторым таймами

«Слишком много игроков находилось за линией мяча, и не было свободных зон между линиями. А потом, когда мы стали быстрее выходить из обороны, смещаться внутрь и шире, мы начали создавать моменты».

О праздновании голов вместе с Пепом Лейндерсом

«Он очень хорош. Он топ-тренер. Иногда люди думают: «Он же ассистент». А, возможно, это я его ассистент. Мы поговорили в перерыве и немного изменили структуру игры».

О выходе на первое место до игры «Арсенала»

«Мы сыграли 18 матчей – первый круг завершен. Во втором нас ждет много таких же игр, как сегодня. Премьер-лига становится все сложнее и сложнее, но важно быть наверху.

Победа или поражение сегодня не означали бы, что все решено – впереди еще много матчей», – сказал Гвардиола в интервью TNT Sports.

Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом