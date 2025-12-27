  • Спортс
  • «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд

Лепехин не верит в быстрое возвращение России на международную арену.

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о возможном возвращении российских команд на международные турниры.

– Вчера на исполкоме РФС Дюков рассказал, какая ситуация на данный момент по допуску российских команд на международную арену. Он нацеливается на то, что нас включат в ближайшие жеребьевки крупных соревнований. Вы в это верите?

– Если так сложится, я буду только рад. Но интуиция мне подсказывает, что вряд ли это будет в ближайшие года два. Я сужу по тому, что происходит в этой структуре по отношению к России. Мне с трудом верится, что можно так быстро взять и все пересмотреть.  

– Дюков увидел положительные тенденции, в частности решение МОК по индивидуальным видам спорта о допуске наших спортсменов к соревнованиям. А вы видите в этом положительные подвижки?

– Конечно, это можно оценивать только позитивно. Если другие виды спорта допускают до международных соревнований, то рано или поздно и до футбола дело дойдет. Пора бы уже. 

– Если Дюков говорит о том, что ожидает включения нашей сборной в ближайшие жеребьевки, он это делает не просто так? Есть какие-то основания? 

– Значит, есть. Там люди больше владеют информацией, чем мы. И если он такое заявляет, значит, какие-то предпосылки к этому же есть.    

– Также Дюков заявил о готовности принять Евро-2032 года, который могут отобрать у Италии из-за плохого состояния стадионов. Как относитесь к такому заявлению Дюкова? Допускаете подобное?

– Думаю, что шансы на это у нас нулевые. Я пока вижу только ополчение в отношении России. Мне кажется, понадобится десятилетие, чтобы это куда-то ушло или спряталось. Как это было раньше.  

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов недавно заявил о продолжении переговоров о проведении нашей сборной товарищеского матча с Венгрией. То есть, не все так плохо в отношениях с Европой?

– Значит, какие-то положительные движения есть. Но, возможно, РФС просто вводят в заблуждение. Можно же в глаза говорить одно, а за спиной решать свои вопросы. Такое мы тоже уже видели. Так что не верю в такой вариант. Хотя предпосылки могут быть. Мне очень жалко, что целое поколение наших футболистов не попадет ни на какие международные турниры, – сказал Лепехин.

Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Константин Лепехин
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoСборная России по футболу
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
отстранение и возвращение России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
