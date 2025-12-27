«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд

«Манчестер Сити» одержал восемь побед подряд во всех турнирах.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Ноттингем » со счетом 2:1 в АПЛ .

Эта победа стала для «Ман Сити » 8-й подряд. Серия длится с 29 ноября. Последнее поражение было 25 ноября против «Байера» (0:2) в ЛЧ.

1 января «горожане» в гостях сыграют с «Сандерлендом».