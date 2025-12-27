«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
«Манчестер Сити» одержал восемь побед подряд во всех турнирах.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Ноттингем» со счетом 2:1 в АПЛ.
Эта победа стала для «Ман Сити» 8-й подряд. Серия длится с 29 ноября. Последнее поражение было 25 ноября против «Байера» (0:2) в ЛЧ.
1 января «горожане» в гостях сыграют с «Сандерлендом».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14228 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости