  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
10

Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»

Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ.

Директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес допустил участие саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов.

«Я бы не стал этого исключать. Спорт становится все более глобальным», – сказал Планес.

В 2023 году сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги. Однако в УЕФА опровергли эту информацию.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14233 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
Рамон Планес
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
50 минут назадLive
10 провалов 2025-го: наши в Европе, кошмары Карпина и Эндрика, позор «Аякса»
сегодня, 07:30
Лукас Васкес: «Роналду – величайший футболист в истории «Реала». Его уход в 2018-м был ощутим – он забивал 60 голов за сезон. «Мадрид» всегда движется вперед, мы благодарны Криштиану»
сегодня, 04:51
Левандовски хочет вернуть место в составе и остаться в «Барсе». 37-летним форвардом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии
вчера, 19:58
Главные новости
Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги в этом сезоне. 40-летний форвард лидирует в списке бомбардиров
через 0
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
8 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
30 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
39 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
40 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
40 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
14 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
50 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
50 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55
Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год. Команда выиграла свою группу Второй лиги Б
сегодня, 12:44