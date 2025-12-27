Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»

Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ.

Директор «Аль-Иттихада » Рамон Планес допустил участие саудовских клубов в европейской Лиге чемпионов.

«Я бы не стал этого исключать. Спорт становится все более глобальным», – сказал Планес.

В 2023 году сообщалось , что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги. Однако в УЕФА опровергли эту информацию.