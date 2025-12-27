РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация подаст документы в ФИФА по дисквалификации Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

В ноябре КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью.

– КДК РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности Туфана Садыгова. Обратился ли РФС в ФИФА, чтобы распространить это решение на весь мир? И как будет контролироваться это решение, учитывая его неофициальный статус как в «Химках», так и в «Серике».

– Все, что будет в наших полномочиях, мы постараемся сделать. Могу с уверенностью сказать, что выполним всё от себя зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике. Что касается распространении этого решения, то как и всякое юридическое решение, оно имеет определенные процедуры, занимающие определенное время. Есть решение, мы ждали, что будет с апелляцией. Теперь сделаем следующий шаг – подадим документы в ФИФА , чтобы расширить географию решения КДК РФС, – сказал Дюков.