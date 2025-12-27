2

У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м

«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара в створ ворот «Ноттингема» в 1-м тайме матча АПЛ.

Всего у команды Пепа Гвардиолы было 6 ударов, но ни один не пришелся в створ.

У «Ман Сити», таким образом, 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025 году.

Спортс” проводиттекстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Sports
Источник: Squawka
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
