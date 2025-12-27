33

«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью

«Спартак» не оставляет попыток подписать левого защитника «Фламенго» Матиаса Винью.

Красно-белые готовы предложить около 5 млн евро за 28-летнего футболиста, сообщает инсайдер Педру Алмейда.

Ранее сообщалось, что «Спартак» делал два предложения «Фламенго»: первое на 3 млн евро, второе – на 4 млн евро. Оба были отклонены.

Винья выступает за «Фламенго» с января 2024 года. За этом время уругваец поучаствовал в 32 матчах, забил гол и сделал два ассиста.

