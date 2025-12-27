«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
«Спартак» не оставляет попыток подписать левого защитника «Фламенго» Матиаса Винью.
Красно-белые готовы предложить около 5 млн евро за 28-летнего футболиста, сообщает инсайдер Педру Алмейда.
Ранее сообщалось, что «Спартак» делал два предложения «Фламенго»: первое на 3 млн евро, второе – на 4 млн евро. Оба были отклонены.
Винья выступает за «Фламенго» с января 2024 года. За этом время уругваец поучаствовал в 32 матчах, забил гол и сделал два ассиста.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14227 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Педру Алмейды в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости