  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
20

Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке

Роналду, Салах, Анри, Азар – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула.

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул собрал символическую сборную АПЛ.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Кайл Уокер, Рио Фердинанд, Джон Терри, Патрис Эвра.

Полузащитники: Рой Кин, Патрик Виейра, Эден Азар.

Форварды: Мохамед Салах, Тьерри Анри, Криштиану Роналду.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14231 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: B/R Football
logoЭшли Коул
logoТьерри Анри
logoЭден Азар
logoРой Кин
logoМанчестер Юнайтед
logoМохамед Салах
logoПатрик Виейра
logoРио Фердинанд
logoЧелси
logoКриштиану Роналду
logoДжон Терри
logoпремьер-лига Англия
logoКайл Уокер
logoПетер Шмейхель
logoПатрис Эвра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азар, Салах, Анри, Дрогба, Канте, Терри и Скоулз вошли в сборную АПЛ от Оби Микела
11 октября, 10:28
Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
8 сентября, 11:51
Кейн провел 108-й матч за сборную Англии. Форвард делит 5-е место с Муром по играм за национальную команду
6 сентября, 20:25
«Я стал Иудой с «Хайбери». Спор из-за 5к фунтов и тайная встреча с Моуринью – трансфер-скандал Эшли Коула в «Челси»
3 сентября, 09:30
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
8 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
30 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
39 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
40 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
40 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
14 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
50 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
50 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55