Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул собрал символическую сборную АПЛ.
Вратарь: Петер Шмейхель.
Защитники: Кайл Уокер, Рио Фердинанд, Джон Терри, Патрис Эвра.
Полузащитники: Рой Кин, Патрик Виейра, Эден Азар.
Форварды: Мохамед Салах, Тьерри Анри, Криштиану Роналду.
Опубликовано: Sports
Источник: B/R Football
