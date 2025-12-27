«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых

Угаров: если бы «Спартак» пригласил Гвардиолу, было бы интересно посмотреть.

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями насчет будущего тренера «Спартака ».

«Если бы «Спартак» пригласил Гвардиолу , было бы интересно посмотреть, но он сюда не поедет.

А приглашать среднего тренера, да чем он лучше тех, кто у нас есть? Ничем. Только гораздо дороже, и всегда нужно делать акцент, чтобы в команде был костяк из русскоговорящих ребят», – сказал Угаров.