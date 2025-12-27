Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк сказал, что в российском футболе нет проблем.
– Главная проблема российского футбола?
– Хороший вопрос вы под Новый год задаете. Может, что-то позитивнее? Все-таки Новый год. Все проблемы оставляем в старом году (смеется). Только позитив! Дюков сказал, что вернемся в 2026 году, так что верим и идем к победе! Проблем нет в российском футболе, – сказал Погребняк.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
