  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
12

Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк сказал, что в российском футболе нет проблем.

– Главная проблема российского футбола?

– Хороший вопрос вы под Новый год задаете. Может, что-то позитивнее? Все-таки Новый год. Все проблемы оставляем в старом году (смеется). Только позитив! Дюков сказал, что вернемся в 2026 году, так что верим и идем к победе! Проблем нет в российском футболе, – сказал Погребняк.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14230 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoАлександр Дюков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Амбассадоры букмекеров: кого представляют Пирло, Роналдиньо, Овечкин и другие
25 декабря, 09:00
Погребняк о голе Кержакова Германии: «Пересматривать мячи не совсем правильно – после драки кулаками не машут. Задним числом и я могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка»
20 декабря, 17:59
Сычев о Мостовом: «Вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе»
15 декабря, 05:56
Погребняк о смене гражданства Потаповой: «Это не катастрофа для российского тенниса, у нас есть достойная молодежь»
13 декабря, 13:12
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
7 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
29 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
38 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
39 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
39 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
13 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
49 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год. Команда выиграла свою группу Второй лиги Б
сегодня, 12:44