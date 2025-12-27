Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год. Команда выиграла свою группу Второй лиги Б

Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год.

Андрей Канчельскис остается в брянском «Динамо ».

Главный тренер продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Брянское «Динамо» под руководством Канчельскиса по итогам сезона стало победителем группы LEON Второй лиги Б.

Команда получила право выступать в следующем сезоне в Серебряном дивизионе Второй лиги А.