Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год. Команда выиграла свою группу Второй лиги Б
Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год.
Андрей Канчельскис остается в брянском «Динамо».
Главный тренер продлил контракт с клубом еще на один сезон.
Брянское «Динамо» под руководством Канчельскиса по итогам сезона стало победителем группы LEON Второй лиги Б.
Команда получила право выступать в следующем сезоне в Серебряном дивизионе Второй лиги А.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14230 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал брянского «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости