Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров
Эндрик установил рекорд в «Лионе».
Новичок «Лиона» Эндрик, перешедший из «Реала» на правах аренды, установил рекорд.
Несколько дней французский клуб представил бразильца видео в инстаграме. Ролик набрал более 16 млн просмотров.
Видео с презентацией стало самым популярным в инстаграме «Лиона» за все время.
Отметим, что 19-летний форвард еще не дебютировал за «Лион».
