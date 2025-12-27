  • Спортс
30

Видео с объявлением о переходе Эндрика из «Реала» – самое популярное в инстаграме «Лиона» за все время. Ролик собрал более 16 млн просмотров

Эндрик установил рекорд в «Лионе».

Новичок «Лиона» Эндрик, перешедший из «Реала» на правах аренды, установил рекорд.

Несколько дней французский клуб представил бразильца видео в инстаграме. Ролик набрал более 16 млн просмотров.

Видео с презентацией стало самым популярным в инстаграме «Лиона» за все время.

Отметим, что 19-летний форвард еще не дебютировал за «Лион».

