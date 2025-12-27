Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде и Тобаго

Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде.

Форвард «Спартака » и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия помог малоимущим на родине.

«Новогодние праздники – время добрых дел! Ливай Гарсия отметился очень хорошим поступком. Он приехал на родину в место, где вырос, собрал праздничные корзины с необходимыми продуктами и раздал их нуждающимся семьям.

Для местных – это огромная помощь и поддержка. Ливай – большой молодец! 👏🏻» – сообщили в телеграм-канале «Спартака».