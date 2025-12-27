  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде и Тобаго
Видео
8

Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде и Тобаго

Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде.

Форвард «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия помог малоимущим на родине.

«Новогодние праздники – время добрых дел! Ливай Гарсия отметился очень хорошим поступком. Он приехал на родину в место, где вырос, собрал праздничные корзины с необходимыми продуктами и раздал их нуждающимся семьям.

Для местных – это огромная помощь и поддержка. Ливай – большой молодец! 👏🏻» – сообщили в телеграм-канале «Спартака».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14227 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoЛивай Гарсия
logoпремьер-лига Россия
видео
logoСпартак
Благотворительность
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Гасилин: «Спартак» стал середняком РПЛ – абсурдные решения менеджмента, трансферы на 50 млн, которые не помогают команде. На Ливая деньги выкинули в мусор»
вчера, 10:05
Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
18 декабря, 09:14
Жерсон и Вендел подешевели больше всех, Кисляк – подорожал. Обновление цен в РПЛ
18 декабря, 06:15
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
16 декабря, 16:32
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
5 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
36 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
37 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
37 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
11 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
47 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
47 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55