  В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе в Звенигороде, на него напали 10 человек. У Лайонела ранение бедра и рваная рана губы
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе в Звенигороде, на него напали 10 человек. У Лайонела ранение бедра и рваная рана губы

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», на 31-летнего футболиста напали 10 человек.

Сначала завязался словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Лайонела.

Адамса доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Как добавляет «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, инцидент произошел в Звенигороде.

В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды. Сейчас воспитанник ЦСКА без клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: «Газета.Ru»
logoЛайонел Адамс
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoШахтер Караганда
происшествия
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
logoМатч ТВ
