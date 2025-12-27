В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе в Звенигороде, на него напали 10 человек. У Лайонела ранение бедра и рваная рана губы
На воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса напали и выстрелили в ночном клубе.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», на 31-летнего футболиста напали 10 человек.
Сначала завязался словесный конфликт, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить Лайонела.
Адамса доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы.
Как добавляет «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, инцидент произошел в Звенигороде.
В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды. Сейчас воспитанник ЦСКА без клуба.
