  • Владимир Быстров: «Дивеев – штучный товар в условиях лимита. А таких, как Гонду – пруд пруди. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него»
Владимир Быстров: «Дивеев – штучный товар в условиях лимита. А таких, как Гонду – пруд пруди. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Ранее сообщалось, что сделка может состояться в ближайшее время.

«В условиях лимита Дивеев – штучный товар. А таких, как Гонду – пруд пруди.

Но мы все увидим на футбольном поле. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него. Он игрок сборной», – сказал Быстров.

Комментарии
