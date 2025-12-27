Владимир Быстров: «Дивеев – штучный товар в условиях лимита. А таких, как Гонду – пруд пруди. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него»

Быстров: Дивеев – штучный товар, а таких, как Гонду – пруд пруди.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита » Лусиано Гонду .

Ранее сообщалось, что сделка может состояться в ближайшее время.

«В условиях лимита Дивеев – штучный товар. А таких, как Гонду – пруд пруди.

Но мы все увидим на футбольном поле. Если «Зенит» берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него. Он игрок сборной», – сказал Быстров.