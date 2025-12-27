9

«Балтика» расторгла контракты с Луной и Мохаммадом

«Балтика» объявила об уходе венесуэльского защитника Диего Луны и российского полузащитника Амира Мохаммада.

Контракты с футболистами расторгли по взаимному согласию.

Луна перешел в «Балтику» из «Каракаса» в феврале 2024-го за 250 тысяч евро. В этом сезоне 25-летний защитник провел в Мир РПЛ 9 минут и поучаствовал в 4 матчах Фонбет Кубка России.

Мохаммад стал игроком «Балтики» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «Химок». В этом сезоне он провел матч в РПЛ и 5 игр в Кубке.

