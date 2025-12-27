«Балтика» расторгла контракты с Луной и Мохаммадом
«Балтика» объявила об уходе венесуэльского защитника Диего Луны и российского полузащитника Амира Мохаммада.
Контракты с футболистами расторгли по взаимному согласию.
Луна перешел в «Балтику» из «Каракаса» в феврале 2024-го за 250 тысяч евро. В этом сезоне 25-летний защитник провел в Мир РПЛ 9 минут и поучаствовал в 4 матчах Фонбет Кубка России.
Мохаммад стал игроком «Балтики» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «Химок». В этом сезоне он провел матч в РПЛ и 5 игр в Кубке.
Источник: телеграм-канал «Балтики»
