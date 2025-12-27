«Милан» предложил Меньяну 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту. Вратарь станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится
«Милан» предложил Меньяну 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту.
«Милан» официально предложил вратарю Майку Меньяну продлить контракт.
Голкиперу предлагают 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Майк станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится продлить соглашение.
Контракт 30-летнего голкипера сборной Франции рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сторона Меньяна запросила зарплату 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.
Опубликовано: Sports
Источник: La Gazzetta dello Sport
