«Милан» предложил Меньяну 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту. Вратарь станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится

«Милан » официально предложил вратарю Майку Меньяну продлить контракт.

Голкиперу предлагают 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Майк станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау , если согласится продлить соглашение.

Контракт 30-летнего голкипера сборной Франции рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сторона Меньяна запросила зарплату 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.