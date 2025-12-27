  • Спортс
«Милан» предложил Меньяну 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту. Вратарь станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится

«Милан» официально предложил вратарю Майку Меньяну продлить контракт.

Голкиперу предлагают 7 млн евро в год с учетом бонусов по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Майк станет самым высокооплачиваемым игроком команды вместе с Леау, если согласится продлить соглашение.

Контракт 30-летнего голкипера сборной Франции рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сторона Меньяна запросила зарплату 8 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Опубликовано: Sports
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМайк Меньян
logoсерия А Италия
logoМилан
logoРафаэл Леау
деньги
logoСборная Франции по футболу
