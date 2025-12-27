Радченко о Соболеве в «Зените»: «Пока не получается самое главное – забивать голы. Тактика тут ни при чем. Терпение не бесконечное»
Радченко о Соболеве в «Зените»: пока не получается самое главное – забивать голы.
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игре форварда Александра Соболева.
– Что не так с Соболевым? Дело в тактике или в самом Александре?
– Это больше индивидуально. Тактика тут ни при чем. По его футбольным характеристикам, к Соболеву должны быть такие требования: забивать голы, очень хорошо играть головой, цепляться за мяч, сохранять его. Самого главного – забивать голы – пока не получается. Но терпение – не бесконечное, – сказал Радченко.
В этом сезоне Мир РПЛ Соболев забил 3 гола в 16 матчах, проведя на поле 721 минуту.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
