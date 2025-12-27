«Крылья» выплатят 555 млн рублей «РТ-капитал» до конца года
«Крылья Советов» выплатят дочерней компании «Ростеха» – «РТ-капитал» – 555 млн рублей до конца 2025 года, сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев.
«На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 млн. Далее планируем довести до 100.
Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 555 млн рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк «Солидарность», – сказал Яковлев.
Председатель совета директоров отметил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля. Средства на оплату долга были получены за счет состоявшейся продажи Дома промышленности в Самаре.
