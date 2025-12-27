4

«Крылья» выплатят 555 млн рублей «РТ-капитал» до конца года

«Крылья» выплатят 555 млн рублей «РТ-капитал» до конца года.

«Крылья Советов» выплатят дочерней компании «Ростеха» – «РТ-капитал» – 555 млн рублей до конца 2025 года, сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев.

«На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 млн. Далее планируем довести до 100.

Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 555 млн рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк «Солидарность», – сказал Яковлев.

Председатель совета директоров отметил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля. Средства на оплату долга были получены за счет состоявшейся продажи Дома промышленности в Самаре.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14228 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoКрылья Советов
деньги
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
Российские технологии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодару» интересен Рассказов. «Крылья» готовы продать защитника за 150 млн рублей, если не смогут продлить контракт – Николай хочет получать 4 млн в месяц (Иван Карпов)
11 декабря, 11:55
Губернатор Федорищев о долге «Крыльев» в 928 млн: «Будет отдан клубом до конца года. Поставили команде срок год, чтобы она состоялась и показывала системно качественную игру»
5 декабря, 14:05
«Крылья Советов» должны почти миллиард. Вот история 10-летнего долга
4 декабря, 19:45
РФС о долге «Крыльев» «РТ-капиталу» на 993 млн рублей: «Клуб должен представить план погашения. Тогда будет принято решение по поводу трансферных ограничений»
4 декабря, 15:59
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
7 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
29 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
38 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
39 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
39 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
13 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
49 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55