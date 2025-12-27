Пол Мерсон: «Арсенал» обеспечит себе титул АПЛ в случае побед над «Брайтоном» и «Астон Виллой»

Пол Мерсон уверен в победе «Арсенала» над «Брайтоном».

Бывший футболист «Арсенала » Пол Мерсон поделился мыслями в преддверии матча лондонцев АПЛ против «Брайтона ».

Мерсон считает, что команда тренера Микеля Артеты победит со счетом 3:0.

«В последние недели у «Арсенала» были проблемы с травмами, но я все равно считаю, что они уверенно выиграют этот матч.

Много говорят о том, что в ближайшие несколько недель «Арсеналу» предстоит сложный график игр. Однако, судя по их выступлениям в этом сезоне, совершенно очевидно, что они хорошо подготовлены к этому.

Если «канониры» обыграют «Брайтон», а затем во вторник одержат победу над «Астон Виллой », я считаю, что они обеспечат себе титул АПЛ ! Я просто не могу представить, чтобы они не выиграли лигу, если это произойдет», – заявил Пол Мерсон .

«Арсенал» после 17 матчей на два очка опережает «Манчестер Сити».