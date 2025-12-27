Радимов считает, что у Гусева не получится в «Динамо»: «Он не справится с раздевалкой. После его интервью в него никто не поверит. Команда не улучшит игру»
Радимов считает, что у Гусева не получится в «Динамо».
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что Ролана Гусева не получится с «Динамо».
– «Динамо» и Гусев – получится?
– Нет, вообще нет. Они не улучшат свою игру. Думаю, самый главный критерий – это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, просто в него никто не поверит, – сказал Радимов в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат»
