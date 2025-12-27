«Батраков чувствует себя звездой – это заметно по его поведению. Но он созрел как футболист, не кидает весла и не расслабляется». Попов про хавбека «Локомотива»

Алексей Попов: Батраков созрел как футболист, но чувство звездности заметно.

Бывший футболист клубов РПЛ Алексей Попов поделился мнением относительно полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова .

«Батраков созрел как футболист и играет в чемпионате России на высоком уровне второй сезон – это да. Что он чувствует себя звездой – это тоже заметно по его поведению.

То, что он не кидает весла и не расслабляется, – тоже видно. Он работает и пытается играть на команду, на партнеров, хоть и проглядываются эти искорки звездности.

Но в этом возрасте подобное возможно, и поболе крыша может съехать, но в его случае этого не заметно. Все съезжает в пределах нормы.

Алексей уже созрел, чтобы попробовать себя в новом чемпионате. Но нужно знать язык, культуру, обладать большим интеллектом и терпением, чтобы там заиграть», – сказал Алексей Попов.