  • Валерий Газзаев: «Дюков постоянно на контакте с УЕФА и ФИФА. Его слова имеют основания, стоит ждать, что наш футбол выйдет на мировую арену»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова главы РФС Валерия Дюков о возможном возвращении России на международную арену в 2026 году.

Ранее Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение и допустит российские команды до международных турниров.

«Конечно, все мы надеемся, что в 2026 году наш спорт, и в частности футбол, полномасштабно выйдет из изоляции. Более того, Александр Валерьевич Дюков постоянно находится на контакте с руководителями УЕФА и ФИФА.

Поэтому, естественно, все это время продолжалась работа. Так что слова Александра Валерьевича имеют основания, и стоит ждать, что наш футбол уже (скоро) выйдет на мировую арену», – сказал Газзаев. 

