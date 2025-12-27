  • Спортс
35

Джейми Каррагер: «Ливерпулю» будет сложно попасть в топ-4 АПЛ, если не подписать нападающего и центрального защитника. Это риск, на который клуб должен пойти»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпулю» нужно усиливать состав команды.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что состав команды нуждается в усилении в ходе зимнего трансферного окна.

Команда тренера Арне Слота на данный момент занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

«Ливерпуль» по состоянию на декабрь 2025 года оказался в положении «Манчестер Сити» декабря 2024 года. Пеп Гвардиола отреагировал на проблемы клуба, потратив в общей сложности 180 миллионов фунтов на Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Омара Мармуша и Нико Гонсалеса.

«Манчестер Сити» улучшил свои показатели, сохранил место в Лиге чемпионов и спустя год снова борется за все трофеи. Можно утверждать, что обновление состава дало «Сити» необходимый краткосрочный импульс. С другой стороны, спорно, насколько эффективными оказались приобретения в середине сезона и была ли эта стратегия разумной в долгосрочной перспективе.

Оценивая ситуацию тогда и сейчас, можно сказать, что такие значительные инвестиции в январе выглядели как необдуманная реакция на отчаянную ситуацию, отклонение от обычно хорошо продуманного плана по комплектованию состава. Ни один из новичков «Манчестер Сити» не оказал существенного влияния на возвращение команды в форму в этом сезоне.

«Ливерпуль» может почерпнуть вдохновение из того, как «Манчестер Сити» восстановился после проблем. В то же время мерсисайдцы будут отчаянно стремиться к тому, чтобы любые сделки, которые они заключат в следующем месяце, не были восприняты как признак паники. Это риск, на который они должны пойти.

Если до конца января у Арне Слота не появится еще один нападающий и центральный защитник, его команде будет сложно попасть в первую четверку», – считает Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoДжейми Каррагер
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoАрне Слот
