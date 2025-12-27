«Спартак» предлагал 3-4 млн евро за защитника «Фламенго» Винью. Бразильцы хотят 6 млн (RTI)
«Спартак» предложил до 4 млн евро за защитника «Фламенго» Винью.
«Спартак» ведет переговоры о трансфере левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи.
Красно-белые уже делали два предложения – на 3 и 4 млн евро, однако оба были отклонены, сообщает RTI Esporte.
Во «Фламенго» ожидают нового предложения и хотят получить 6 млн за 28-летнего футболиста.
«Фламенго» также хочет, чтобы в сделку включили бонусы, которые легко активировать, а еще клуб намерен получить 20% от перепродажи футболиста.
Винья выступает за «Фламенго» с января 2024 года. За этом время уругваец поучаствовал в 32 матчах, забил гол и сделал два ассиста.
