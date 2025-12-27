«Винисиус – один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. У него огромное сердце – мы должны любить его за то, какой он есть». Васкес о вингере «Реала»

Лукас Васкес: Винисиус – один из лучших людей, которых я когда-либо встречал.

Бывший защитник «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о Винисиусе Жуниоре .

– Что бы ты сказал Винисиусу? Ведь он игрок мирового класса, но в класико допустил ошибку, так отреагировав на замену, и теперь вокруг него постоянно царит чувство беспокойства. Что бы ты ему сказал?

– Вини достаточно взрослый, чтобы понимать, что он делает.

Но Вини – один из лучших людей, которых я встречал когда-либо за всю мою карьеру. И я должен это сказать, хочу, чтобы люди это знали. У Вини огромное сердце.

Думаю, что его темперамент в какой-то степени соответствует его футбольным способностям. На поле он словно вихрь, неутомимый, всегда атакует соперника один на один, всегда пытается прорвать оборону.

Возможно, он любит ощущать ответственность, которая сопутствует игрокам «Реала ». Конечно, иногда он совершает ошибки, как и все мы.

Но мы должны уважать его и любить за то, какой он есть, – сказал Лукас Васкес , играющий за «Байер».