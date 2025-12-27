  • Спортс
Геркус о возможном уходе Баринова из «Локо»: «Диме кажется, что в ЦСКА его больше любят. Но это большой риск»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ капитана железнодорожников Дмитрия Баринова продлевать контракт.

Сообщалось, что хавбек может перейти в ЦСКА.

«История с контрактом Димы Баринова – классическая для футбола, когда капитан, который уже в возрасте, хочет себе улучшенных условий и покидает команду. В большинстве клубов такое происходило. И более того, в «Локомотиве» такое происходило – Лоськов покидал клуб. Там были будто другие обстоятельства, но по смыслу – одно и то же. В случае с Бариновым обе стороны должны были пойти на компромисс, но, видимо, кто-то не захотел на него идти.

Может, Диме кажется, что в ЦСКА его больше любят сейчас, в моменте. Это большой риск для Димы. Но и для клуба это риск, это большая потеря. В таких конфликтных исходах теряют обе стороны. «Локомотив» без Лоськова стал лучше? Не сильно. Лоськову стало лучше без «Локомотива»? Тоже нет. Уход Баринова – потеря для обеих сторон. Надо быть гибче», – сказал Геркус.

Источник: «Спорт-Экспресс»
