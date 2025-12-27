  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сондерс призвал «Ман Сити» подписать Канте: «Трансфер мог бы стать лучшим в сезоне. Нголо, вероятно, лучший опорник со времен Макелеле»
3

Сондерс призвал «Ман Сити» подписать Канте: «Трансфер мог бы стать лучшим в сезоне. Нголо, вероятно, лучший опорник со времен Макелеле»

Сондерс призвал «Ман Сити» подписать Канте.

Экс-форвард «Ливерпуля» Дин Сондерс призвал «Манчестер Сити» подписать Нголо Канте.

«Это может стать лучшим приобретением сезона. Думаю, Канте доступен. Он мог бы играть за любую команду в мире. На этой позиции, в опорной зоне, он мыслит как защитник и покрывает все поле.

Ему 34 года? Он все еще должен быть на высоте, Нголо не потерял скорость. У него эталонное отношение к делу.

Он мог бы играть в центре полузащиты за «Манчестер Сити». Однолетний контракт. Подпишите его на год, если опасаетесь, что у него устали ноги. Но на этой позиции не нужно так много бегать.

Кантен, вероятно, лучший опорник  со времен Клода Макелеле. И Родри, конечно же», – сказал Сондерс.

Канте летом 2023-го покинул «Челси» на правах свободного агента и перешел в «Аль-Иттихад».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14226 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Sports
Источник: talkSPORT
logoНголо Канте
logoМанчестер Сити
Дин Сондерс
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лебеф о Погба в сборной Франции: «Почему бы не вызвать Гризманна и Зидана? Все кончено – сомневаюсь, что Поль вернется в лучшую форму после долгого перерыва»
25 декабря, 13:42
Самые выгодные трансферы в истории АПЛ. Сборная, будто купленная в Черную пятницу 💷
1 декабря, 06:00
Иан Райт: «Англичанам нравятся скромные черные, как Канте, а Погба или Беллингем – нет. Игроки вроде Джуда пугают людей. Черного парня учат быть чертовым смиренным рабом»
20 ноября, 16:21
Роналду претендует на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards, Дуэ, Гюлер и Йылдыз – на награду лучшему молодому игроку, «Барса», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ» – на звание лучшего клуба
19 ноября, 15:13
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
5 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
36 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
37 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
37 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
11 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
47 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
47 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55