Сондерс призвал «Ман Сити» подписать Канте: «Трансфер мог бы стать лучшим в сезоне. Нголо, вероятно, лучший опорник со времен Макелеле»

Сондерс призвал «Ман Сити» подписать Канте.

Экс-форвард «Ливерпуля» Дин Сондерс призвал «Манчестер Сити » подписать Нголо Канте .

«Это может стать лучшим приобретением сезона. Думаю, Канте доступен. Он мог бы играть за любую команду в мире. На этой позиции, в опорной зоне, он мыслит как защитник и покрывает все поле.

Ему 34 года? Он все еще должен быть на высоте, Нголо не потерял скорость. У него эталонное отношение к делу.

Он мог бы играть в центре полузащиты за «Манчестер Сити». Однолетний контракт. Подпишите его на год, если опасаетесь, что у него устали ноги. Но на этой позиции не нужно так много бегать.

Кантен, вероятно, лучший опорник со времен Клода Макелеле. И Родри, конечно же», – сказал Сондерс.

Канте летом 2023-го покинул «Челси» на правах свободного агента и перешел в «Аль-Иттихад».