«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с Денисовым. Защитник был интересен «Зениту»
«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с защитником Даниилом Денисовым, сообщает Metaratings.ru.
Нынешнее соглашение 23-летнего футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года.
Денисов в системе «Спартака» с 2019 года. За основу московского клуба защитник провел 139 матчей, забил гол и сделал 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что к Денисову проявляет интерес «Зенит».
Источник: Metaratings.ru
