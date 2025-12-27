  • Спортс
«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с Денисовым. Защитник был интересен «Зениту»

«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с Денисовым.

«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с защитником Даниилом Денисовым, сообщает Metaratings.ru.

Нынешнее соглашение 23-летнего футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года.

Денисов в системе «Спартака» с 2019 года. За основу московского клуба защитник провел 139 матчей, забил гол и сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что к Денисову проявляет интерес «Зенит».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
