«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с Денисовым. Защитник был интересен «Зениту»

«Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с Денисовым.

«Спартак » близок к подписанию долгосрочного контракта с защитником Даниилом Денисовым , сообщает Metaratings.ru.

Нынешнее соглашение 23-летнего футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года.

Денисов в системе «Спартака» с 2019 года. За основу московского клуба защитник провел 139 матчей, забил гол и сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось , что к Денисову проявляет интерес «Зенит».