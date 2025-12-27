  • Спортс
  • «Ковентри» Лэмпарда выиграл 8 домашних матчей подряд – впервые с 1954 года. Клуб лидирует в Чемпионшипе с отрывом в 8 очков
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 8 домашних матчей подряд – впервые с 1954 года. Клуб лидирует в Чемпионшипе с отрывом в 8 очков

«Ковентри» Лэмпарда выиграл 8 домашних матчей подряд.

«Ковентри» одержал 8 домашних побед в Чемпионшипе.

Вчера команда тренера Фрэнка Лэмпарда обыграла «Суонси» (1:0).

Достигнув отметки в восемь домашних побед, «Ковентри» повторил свое достижение 1954 года.

«Ковентри» лидирует в Чемпионшипе с отрывом в 8 очков.

