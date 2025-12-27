«Ковентри» Лэмпарда выиграл 8 домашних матчей подряд – впервые с 1954 года. Клуб лидирует в Чемпионшипе с отрывом в 8 очков
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 8 домашних матчей подряд.
«Ковентри» одержал 8 домашних побед в Чемпионшипе.
Вчера команда тренера Фрэнка Лэмпарда обыграла «Суонси» (1:0).
Достигнув отметки в восемь домашних побед, «Ковентри» повторил свое достижение 1954 года.
«Ковентри» лидирует в Чемпионшипе с отрывом в 8 очков.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14225 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: Goals Side
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости