Левандовски о контракте с «Барселоной»: «У меня еще есть время принять решение. Не знаю, где хочу играть и в каком направлении двигаться, но давления нет»
Роберт Левандовски о контракте с «Барселоной»: у меня есть время принять решение.
37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал ситуацию с истекающим договором.
Действующий договор польского форварда и каталонской команды рассчитан до завершения нынешнего сезона.
«У меня еще есть время принять решение. Сейчас я не знаю, где хочу играть. Пока нет необходимости об этом думать. Не знаю, в каком направлении хочу двигаться, но я не испытываю давления», – сказал Роберт Левандовски.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport.pl
