Глава РФС Дюков: «Решение остаться в УЕФА – правильное. Переход в Азию бессмысленным был бы. Потратили кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы»
Александр Дюков: решение остаться в УЕФА было правильным.
Президент РФС Александр Дюков назвал верным решением остаться в УЕФА на фоне возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении.
Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным.
Мы потратили кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. Решение остаться в УЕФА было правильным», – сказал Александр Дюков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
