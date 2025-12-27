  • Спортс
Глава РФС Дюков: «Решение остаться в УЕФА – правильное. Переход в Азию бессмысленным был бы. Потратили кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы»

Александр Дюков: решение остаться в УЕФА было правильным.

Президент РФС Александр Дюков назвал верным решением остаться в УЕФА на фоне возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении.

Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным.

Мы потратили кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. Решение остаться в УЕФА было правильным», – сказал Александр Дюков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
