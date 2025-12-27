  • Спортс
  • Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы «Краснодар»: «Интересный был бы матч. «Быки» – лучшая команда России по уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы»
52

Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы «Краснодар»: «Интересный был бы матч. «Быки» – лучшая команда России по уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы»

Магомед Оздоев считает, что ПАОК обыграл бы «Краснодар».

Полузащитник Магомед Оздоев, выступающий за ПАОК, заявил, что греческая команда сейчас бы смогла обыграть «Краснодар».

– За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. И не все в России понимают насколько. Там даже не с чем сравнить.

– Увы.

– А мне есть с чем. То и дело мы слышим: «Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это». Ну, это только разговоры. Реальный уровень ты можешь понять, только конкурируя с топами.

– Ты последний раз играл в ЛЧ за «Зенит» четыре года назад. С тех пор разрыв стал совсем огромным?

– Да. Даже попасть в Лигу чемпионов сейчас – уже очень сложная задача. Туда напрямую отбираются по пять-шесть команд из Англии, Испании. Мест для средних команд очень мало.

– Так вроде бы наоборот: стало больше участников.

– Больше стало топов. Средняя масса же уменьшилась. Просто так в ЛЧ никто не попадает.

– «Краснодар» не вышел бы в плей-офф?

– В группу ЛЧ «Краснодар» бы попал, да. По уровню игры, футболистов, интенсивности борьбы «Краснодар» сейчас – лучшая команда России.

ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?

– Сейчас, если отринуть все внешние факторы, – да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.

Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?

– Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так, – сказал Магомед Оздоев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
