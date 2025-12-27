  • Спортс
  Ван Дейк о критике: «Соцсети – опасное место. 20 лет назад все просто играли в футбол – и получили статус легенд. Не переступать черту – это ответственность бывших топ-игроков на телевидении»
Ван Дейк о критике: «Соцсети – опасное место. 20 лет назад все просто играли в футбол – и получили статус легенд. Не переступать черту – это ответственность бывших топ-игроков на телевидении»

Вирджил ван Дейк: социальные сети – опасное место.

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями на тему критики в социальных сетях и со стороны бывших футболистов.

«Вокруг слишком много шума. Для следующего поколения это будет очень сложно. Порой это становится просто смешно. Платформ [для высказываний] становится все больше и больше, и мы с Мохамедом Салахом постоянно говорим молодым игрокам – держитесь подальше от социальных сетей.

Часто можно услышать: «Вы должны просто с этим смириться». Нет, так не работает. Давайте просто играть в футбол. Так делали десять, 20 лет назад, и все получили статус легенд. На этих платформах все крутится вокруг кликов и того, кто хочет высказаться первым.

Например, я поговорил с Амарой Налло [после его удаления в матче против «Кристал Пэлас»] и сказал: «Не заходи в социальные сети, будь со своей семьей». У нас был долгий разговор. Я также разговаривал с ним, когда его удалили в матче против ПСВ [в январе прошлого года]. Если бы он потом зашел в социальные сети, никогда не знаешь, что могло бы произойти. Это очень опасное место.

Я не говорю, что социальные сети – это сплошное зло, их можно использовать для множества позитивных вещей. Но в этой профессии, когда тебе 20 лет, ты живешь один, и, может быть, у тебя была неудачная игра. Ты приходишь домой после тренировки, уже пять вечера. Что ты будешь делать остаток вечера? Скорее всего, будешь листать ленту в телефоне. И что потом?

Вот почему я считаю, особенно в отношении бывших топ-игроков, выступающих по телевидению, что на них лежит ответственность – не переступать черту.

Понимаю, что критика – часть футбола. Критика нашей игры на поле, если она оправдана, абсолютно справедлива, и как профессиональные футболисты мы должны это принять.

Я не говорю, что никогда не нужно критиковать, но, с другой стороны, нужно помнить о том, как мы заботимся о следующем поколении игроков.

В наши дни любое сказанное слово, даже самое незначительное, может быстро распространиться и разрастись, особенно если это говорит легенда футбола. Тогда люди тут же подхватят это и раздуют из этого большую проблему», – сказал Вирджил ван Дейк.

