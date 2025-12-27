«Сочи» и Ломаев расторгли контракт со соглашению сторон. Вратарь сыграл один матч за клуб (Metaratings)
«Сочи» и Иван Ломаев расторгли контракт.
«Сочи» и вратарь Иван Ломаев расторгли контракт по соглашению сторон.
Об этом сообщил Metaratings.
Ломаев перешел в команду в сентябре и провел только один матч в Мир РПЛ в этом сезоне, пропустив три мяча. До этого голкипер выступал за «Крылья Советов». Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
