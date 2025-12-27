Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «МЮ» выиграет очень много матчей, если такой настрой будет всегда. Мы можем побеждать за счет сплоченности»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в матче АПЛ.
– Вы уже одерживали важные победы – над «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Ливерпулем». У вас есть трудности, но знаю, что вы не хотите оправдываться. Но у вас действительно много проблем, и вы говорили о желании видеть боевой дух и стремление к победе. Это одна из самых приятных ваших побед?
– Да-да. Особенно если посмотреть на второй тайм. Нам удавалось обороняться, иногда шестью защитниками, но мы вместе преодолевали трудности – и это хорошее чувство.
Если у нас всегда будет такой настрой, мы выиграем очень много игр. Нам нужно чувствовать, что мы можем побеждать, даже не играя идеально.
Мы можем выигрывать игры благодаря настрою и сплоченности команды, – сказал Рубен Аморим.
