Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «МЮ» выиграет очень много матчей, если такой настрой будет всегда. Мы можем побеждать за счет сплоченности»

Рубен Аморим: при таком настрое «МЮ» выиграет много матчей.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в матче АПЛ.

– Вы уже одерживали важные победы – над «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Ливерпулем». У вас есть трудности, но знаю, что вы не хотите оправдываться. Но у вас действительно много проблем, и вы говорили о желании видеть боевой дух и стремление к победе. Это одна из самых приятных ваших побед?

– Да-да. Особенно если посмотреть на второй тайм. Нам удавалось обороняться, иногда шестью защитниками, но мы вместе преодолевали трудности – и это хорошее чувство.

Если у нас всегда будет такой настрой, мы выиграем очень много игр. Нам нужно чувствовать, что мы можем побеждать, даже не играя идеально.

Мы можем выигрывать игры благодаря настрою и сплоченности команды, – сказал Рубен Аморим.

