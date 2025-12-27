Миронов о Карпине: «Георгич достоин тренировать достойные команды. В «Динамо» хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята из «Ростова»

Алексей Миронов: Карпин достоин тренировать достойные команды.

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов оценил ситуацию с работой тренера Валерия Карпина в «Динамо ».

Специалист возглавил команду этим летом и покинул ее по ходу текущего сезона. Карпин ранее тренировал «Ростов».

– Скоро год, как ушел из команды Карпин. Что осталось от его истории в команде?

– Тренировочный процесс, вне его – так и осталось. Возможно, мы упростили игру – вынос, подбор, прессинг.

С Валерием Георгиевичем играли в более опасный футбол – сейчас это ушло. Но по-другому и нельзя, у нас четыре очка от стыков, нужен результат.

– Удивились, что у Карпина настолько не пошло в «Динамо»?

– Я читал некоторые высказывания, что слишком много дисциплины.

– Что это такое – нужно в 9 приехать на базу и до 16 работать на базе? Это сложно?

– Дисциплина – это не только жировая, питание. После и до тренировок – лечение, восстановление. Но это жизнь спортсмена, требования к спорту. Это не требования Карпина, он это не для себя требует. Это не его «хочу».

Для меня лично Георгич достоин того, чтобы тренировать достойные команды. Это мое личное мнение. А что не сложилось конкретно там, не знаю.

В «Динамо» хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята, из «Ростова» – и Глеб (Данил Глебов ), и Макс (Максим Осипенко ) классные игроки, – сказал Алексей Миронов.