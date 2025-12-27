  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Терехин о Бабаеве и «Спартаке»: «Если заплатят хорошие деньги – пусть идет. Сейчас так, что поманили деньгами – и человек побежал. Уже нет такого, чтобы игрок был приверженцем одной команды»
19

Терехин о Бабаеве и «Спартаке»: «Если заплатят хорошие деньги – пусть идет. Сейчас так, что поманили деньгами – и человек побежал. Уже нет такого, чтобы игрок был приверженцем одной команды»

Олег Терехин: если Бабаеву заплатят хорошие деньги – пусть идет из «Динамо».

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал возможный переход Ульви Бабаева в «Спартак».

– Пишут, что Ульви Бабаев может перейти из «Динамо» в «Спартак». Как бы вы к этому отнеслись?

– Бабаев – молодой парень, который неплохо играл при Карпине, и я не думаю, что он пойдет в «Спартак». У него контракт. Хотя если заплатят хорошие деньги – пусть идет. 

– В «Спартаке» ему предлагают 2 миллиона рублей в месяц вместо 700 тысяч сейчас в «Динамо».

– Это зарплата. А нужен хороший выкуп за трансфер. Сейчас бывает так, что поманили деньгами, и человек побежал. Как раньше, чтобы игрок был приверженец одной команды, уже нет.

– Вас удивляет, что Ролан Гусев не доверяет Бабаеву, как Карпин?

– Трудно сказать, почему это происходит, но в любом случае тренеру виднее.

Возможно, ему лучше уйти, хотя не факт, что в «Спартаке» он будет иметь игровую практику и доверие тренера, тем более что в «Динамо» Ульви не играл. Но парень перспективный. Может создать конкуренцию.

Хотя он и в «Динамо» ее создавал, но шанса не получил, – сказал Олег Терехин.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14222 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Олег Терехин
logoДинамо Москва
logoУльви Бабаев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
4 минуты назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
26 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
35 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
36 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
36 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
10 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
46 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
46 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55