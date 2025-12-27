Лукас Васкес: «Роналду – величайший футболист в истории «Реала». Его уход в 2018-м был ощутим – он забивал 60 голов за сезон. «Мадрид» всегда движется вперед, мы благодарны Криштиану»

Лукас Васкес: Криштиану Роналду – величайший футболист в истории «Реала».

Бывший защитник «Реала» Лукас Васкес назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории клуба.

Форвард покинул мадридский клуб в июне 2018 года и перешел в «Ювентус».

«Это невероятно важный футболист на протяжении всей своей карьеры, величайший игрок в истории «Реала ».

Его уход из любой команды был бы ощутим, но в нашем случае был даже ощутим очень значительно, ведь он забивал 60 голов за сезон.

Но «Реал» всегда движется вперед, всегда возвращается, чтобы победить, и мы вернулись. Мы очень благодарны Криштиану за все, что он дал «Реалу», – сказал Лукас Васкес , выступающий за «Байер ».