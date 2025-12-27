Хавертц может вернуться после травмы в ближайшие дни, заявил Артета: «Арсеналу» его не хватает. Это футболист, выводящий команду на другой уровень»

Микель Артета рассказал о восстановлении Кая Хавертца.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета рассказал о приближающимся возвращении Кая Хавертца после травмы.

Форвард не играл с 17 августа из-за травмы колена. Он перенес операцию.

«Думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим на его реакцию в следующем этапе восстановления.

Нам его не хватает. Это футболист, который выводит команду на совершенно другой уровень. Поэтому я очень рад, что он скоро вернется», – сказал Микель Артета .