Хавертц может вернуться после травмы в ближайшие дни, заявил Артета: «Арсеналу» его не хватает. Это футболист, выводящий команду на другой уровень»
Микель Артета рассказал о восстановлении Кая Хавертца.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о приближающимся возвращении Кая Хавертца после травмы.
Форвард не играл с 17 августа из-за травмы колена. Он перенес операцию.
«Думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим на его реакцию в следующем этапе восстановления.
Нам его не хватает. Это футболист, который выводит команду на совершенно другой уровень. Поэтому я очень рад, что он скоро вернется», – сказал Микель Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Reuters
