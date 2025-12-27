«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция

«Арсенал» и «Брайтон» играют в матче АПЛ.
«Арсенал» принимает «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ.
Матч проходит на стадионе «Эмирейтс».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 14-й минуте счет открыл капитан хозяев Мартин Эдегор.
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Инкапиэ, Салиба, Райс, Эдегор, Субименди, Мерино, Троссард, Дьокереш, Сака
Запасные: Аррисабалага, Мадуэке, Салмон, Габриэл Жезус, Габриэл, Нергор, Нванери, Мартинелли, Эзе
Брайтон:
Вербрюгген, Данк, ван Хекке, Коппола, Гомес, Груда, де Кейпер, Хиншелвуд, Айяри, Кадыоглу, Рюттер
Запасные: Боскальи, Минте, Велтман, Уэлбек, Милнер, Костулас, Стил, Виффер, Уотсон
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ