Live
2

«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция

«Арсенал» и «Брайтон» играют в матче АПЛ.

«Арсенал» принимает «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 14-й минуте счет открыл капитан хозяев Мартин Эдегор.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 18 тур
27 декабря 15:00, Эмирейтс
Арсенал
Первый тайм
1 - 0
0′
Брайтон
  Эдегор
14’
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Инкапиэ, Салиба, Райс, Эдегор, Субименди, Мерино, Троссард, Дьокереш, Сака
Запасные: Аррисабалага, Мадуэке, Салмон, Габриэл Жезус, Габриэл, Нергор, Нванери, Мартинелли, Эзе
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Данк, ван Хекке, Коппола, Гомес, Груда, де Кейпер, Хиншелвуд, Айяри, Кадыоглу, Рюттер
Запасные: Боскальи, Минте, Велтман, Уэлбек, Милнер, Костулас, Стил, Виффер, Уотсон
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14219 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
онлайны
logoБрайтон
logoМартин Эдегор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
2 минуты назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
24 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
33 минуты назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
34 минуты назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
34 минуты назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
8 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Лепехин о возможном возвращении российских команд: «Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло»
44 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
44 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
Дюков сообщил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы постараемся сделат»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55
Канчельскис продлил с брянским «Динамо» контракт на год. Команда выиграла свою группу Второй лиги Б
сегодня, 12:44