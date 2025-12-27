Левандовски о возможном сокращении зарплаты в «Барсе»: «Не могу сказать, что соглашусь, если клуб сделает мне предложение. Я наслаждаюсь каждым матчем»

Роберт Левандовски ответил о возможном сокращении зарплаты в «Барселоне».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по поводу возможного сокращения зарплаты в клубе.

Действующий договор польского форварда и каталонской команды рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если «Барселона» сделает предложение, я соглашусь.

Конечно, я очень уважаю «Барселону», знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришел в команду заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я делал это.

Теперь я просто наслаждаюсь каждым матчем, который играю за «Барселону», – сказал Роберт Левандовски.