Левандовски о возможном сокращении зарплаты в «Барсе»: «Не могу сказать, что соглашусь, если клуб сделает мне предложение. Я наслаждаюсь каждым матчем»
Роберт Левандовски ответил о возможном сокращении зарплаты в «Барселоне».
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по поводу возможного сокращения зарплаты в клубе.
Действующий договор польского форварда и каталонской команды рассчитан до завершения нынешнего сезона.
«Такого разговора нет. Это зависит от планов клуба и от того, чего хочу я сам. Сейчас я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если «Барселона» сделает предложение, я соглашусь.
Конечно, я очень уважаю «Барселону», знаю, что это за клуб. Моя роль, когда я пришел в команду заключалась в том, чтобы привить стандарты менталитета и трудолюбия, и я делал это.
Теперь я просто наслаждаюсь каждым матчем, который играю за «Барселону», – сказал Роберт Левандовски.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport.pl
