Геркус о «Динамо»: «Состав неплохой, но результаты так себе, постоянная нервозность – клуб штормит. К ним никто их больших специалистов не хочет идти, возможно. Вот и дают шанс Гусеву»

Илья Геркус: «Динамо» постоянно штормит.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался касательно утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо » до завершения этого сезона.

«У них шестой тренер за четыре года? Правильно? Как будто серьезный клуб, со стратегией и уверенностью в себе так себя не ведет.

Кто из серьезных специалистов захочет идти в клуб, который все время мечется? Состав у них неплохой, но результаты так себе, место низкое, постоянная нервозность. Со стороны выглядит что клуб постоянно штормит.

Поэтому, возможно, к ним просто никто не хочет идти из больших специалистов. Вот и дают шанс Гусеву, потому что вариантов других нет», – сказал Илья Геркус .