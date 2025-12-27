Геркус о «Динамо»: «Состав неплохой, но результаты так себе, постоянная нервозность – клуб штормит. К ним никто их больших специалистов не хочет идти, возможно. Вот и дают шанс Гусеву»
Илья Геркус: «Динамо» постоянно штормит.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался касательно утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо» до завершения этого сезона.
«У них шестой тренер за четыре года? Правильно? Как будто серьезный клуб, со стратегией и уверенностью в себе так себя не ведет.
Кто из серьезных специалистов захочет идти в клуб, который все время мечется? Состав у них неплохой, но результаты так себе, место низкое, постоянная нервозность. Со стороны выглядит что клуб постоянно штормит.
Поэтому, возможно, к ним просто никто не хочет идти из больших специалистов. Вот и дают шанс Гусеву, потому что вариантов других нет», – сказал Илья Геркус.
