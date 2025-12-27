Тюрпен – лучший арбитр года по версии IFFHS. Летексье и Марчиняк разделили 2-е место, Ковач стал 4-м, Оливер – 5-м

Клеман Тюрпен признан лучшим арбитром года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучшего судью года.

Лучшим стал Клеман Тюрпен , набравший 65 баллов.

Второе место разделили Франсуа Летексье и Шимон Марчиняк – в их активе 55 баллов.

На четвертой строчке расположился Иштван Ковач (54 балла), на пятой – Майкл Оливер (53 очка), на шестой – Феликс Цвайер (45 баллов), на седьмой – Славко Винчич (41 балл).