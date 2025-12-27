«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили

  • Спортс
15

«Ноттингем Форест» проиграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.

«Манчестер Сити» в гостях победил «Ноттингем Форест» (2:1) в 18-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Сити Граунд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 48-й минуте счет открыл полузащитник «горожан» Тиджани Рейндерс. На 54-й забил хавбек хозяев Омари Хатчинсон. На 83-й Райан Шерки к голевому пасу добавил забитый мяч.

«Ман Сити» набрал 40 очков и на эту минуту возглавил турнирную таблицу – у «Арсенала» 39 очков и игра в запасе. «Ноттингем» идет 17-м, имея 18 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 18 тур
27 декабря 12:30, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 2
Манчестер Сити
Матч окончен
Хадсон-Одои   Баква
90’
+2’
89’
Шерки   Аке
Домингес   Авонийи
87’
83’
  Шерки
75’
Гвардиола
73’
Рейндерс   Савиньо
59’
О`Райли
  Хатчинсон
54’
48’
  Рейндерс
2тайм
Перерыв
Андерсон
43’
36’
Рубен Диаш
Ноттингем Форест
Джон, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Домингес, Андерсон, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Морато, Дуглас Луис, Макати, Баква, Авонийи, Калимуэндо, Зинченко, Эбботт, Зельс
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Льюис, Савиньо, Мукаса, Ryan Kelly McAidoo, Траффорд, Родри Эрнандес, Хески, Аке, Хусанов
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
