«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили

«Ноттингем Форест» проиграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.

«Манчестер Сити » в гостях победил «Ноттингем Форест» (2:1) в 18-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Сити Граунд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 48-й минуте счет открыл полузащитник «горожан» Тиджани Рейндерс . На 54-й забил хавбек хозяев Омари Хатчинсон . На 83-й Райан Шерки к голевому пасу добавил забитый мяч.

«Ман Сити» набрал 40 очков и на эту минуту возглавил турнирную таблицу – у «Арсенала» 39 очков и игра в запасе. «Ноттингем» идет 17-м, имея 18 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ