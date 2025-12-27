Матч окончен
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
«Ноттингем Форест» проиграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.
«Манчестер Сити» в гостях победил «Ноттингем Форест» (2:1) в 18-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Сити Граунд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 48-й минуте счет открыл полузащитник «горожан» Тиджани Рейндерс. На 54-й забил хавбек хозяев Омари Хатчинсон. На 83-й Райан Шерки к голевому пасу добавил забитый мяч.
«Ман Сити» набрал 40 очков и на эту минуту возглавил турнирную таблицу – у «Арсенала» 39 очков и игра в запасе. «Ноттингем» идет 17-м, имея 18 баллов.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 18 тур
27 декабря 12:30, Сити Граунд
Завершен
1 - 2
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14219 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости