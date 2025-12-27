Гендиректор «Пари НН»: «Шпилевский пришел с багажом победителя – доверяем ему. С таким составом и тренером не хотим вести речь о том, чтобы бороться за выживание в РПЛ»
Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев оценил работу главного тренера команды Алексея Шпилевского.
На данный момент команда идет 14-й в таблице Мир РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.
– Есть мнение, в частности его в грубой форме озвучивал Владимир Быстров, что футбол Шпилевского – не для команды, которая борется за выживание. Вы не согласны?
– Во-первых, мы хоть и достаточно молодой клуб, но у нас тоже есть определенные амбиции. Мы хотим, чтобы команда стабильно играла, имела свой почерк, занимала определенные места в чемпионате и не билась за выживание.
Во-вторых, Алексей Николаевич пришел с определенным багажом победителя, это – факт. Это было одним из факторов при его назначении. У нас хороший, качественный состав, сформированный предыдущим спортивным блоком. И с таким составом, с таким тренером мы не хотим вообще вести речь о том, чтобы бороться за выживание.
Хочется, чтобы наши болельщики могли смотреть острый, атакующий, комбинационный и с глубоким смыслом футбол, а тренер продолжал расти в нашем клубе как специалист.
– Корректно ли говорить, что задача на весну – сохранить место в РПЛ?
– Да, однозначно. Мы сейчас понимаем, в какой ситуации находимся, поэтому глобальная задача для нас, чтобы мы остались в РПЛ.
– Можете гарантировать, что Шпилевский со своим штабом при любых раскладах отработает оставшиеся 12 туров?
– Алексей Николаевич Шпилевский – наш главный тренер. Мы верим в него и искренне надеемся, что нам всем вместе получится выполнить задачу на остаток сезона.
И что, скажем так, ни о каких других радикальных моментах никто из нас даже не думал. Хочется, чтобы Алексей Николаевич спокойно работал, развивался, а вместе с ним развивалась наша команда.
– За эти 18 туров был момент, когда всерьез обсуждалась отставка Шпилевского?
– Могу говорить за свой период работы в клубе. За эти месяцы такого вопроса не поднималось. Мы полностью доверяем главному тренеру нашей команды, – сказал Виталий Карасев.