Гоцук о «Серике»: «Юристы написали бумагу о наличии задолженности. Если она не будет погашена – подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг»
Кирилл Гоцук: обратимся в ФИФА, если «Серик» не заплатит.
Бывший защитник «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук в интервью Спортсу’’ рассказал о готовности обратиться в ФИФА в случае невыплаты долгов.
– Как вы расстались с «Серикспором»?
– Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности.
Если она не будет погашена, мы подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг – и мы разошлись по мирному соглашению.
– Что это значит?
– Что «Серикспор» несколькими траншами, указанными в соглашении, выплатит долг.
– Сколько пока тебе не заплатили?
– Не буду конкретизировать. Но много.
– Ты веришь, что «Серикспор» все выплатит?
– Если не выплатит, мы обратимся в ФИФА. И тогда чуть попозже, но свое заберем, – сказал Кирилл Гоцук.
«Если не заплатят, обратимся в ФИФА». Интервью о жизни клуба Садыгова в Турции
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14204 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости