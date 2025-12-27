Гоцук о «Серике»: «Юристы написали бумагу о наличии задолженности. Если она не будет погашена – подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг»

Кирилл Гоцук: обратимся в ФИФА, если «Серик» не заплатит.

Бывший защитник «Серик Беледиеспор » Кирилл Гоцук в интервью Спортсу’’ рассказал о готовности обратиться в ФИФА в случае невыплаты долгов.

– Как вы расстались с «Серикспором»?

– Юристы написали бумагу в клуб о наличии задолженности.

Если она не будет погашена, мы подадим документы в ФИФА. Клуб признал долг – и мы разошлись по мирному соглашению.

– Что это значит?

– Что «Серикспор» несколькими траншами, указанными в соглашении, выплатит долг.

– Сколько пока тебе не заплатили?

– Не буду конкретизировать. Но много.

– Ты веришь, что «Серикспор» все выплатит?

– Если не выплатит, мы обратимся в ФИФА. И тогда чуть попозже, но свое заберем, – сказал Кирилл Гоцук .

«Если не заплатят, обратимся в ФИФА». Интервью о жизни клуба Садыгова в Турции